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TÜİK: Gayrisafi milli hasıla 2025 yılında 62,2 trilyon lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi milli hasılanın (GSMH) 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL olduğunu açıkladı.

TÜİK: Gayrisafi milli hasıla 2025 yılında 62,2 trilyon lira oldu

TÜİK, 2025 yılına ilişkin kurumsal sektör hesapları istatistiklerini yayımladı. Buna göre; GSMH 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu. Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2025 yılında yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9 OLDU

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH’ye oranı 2025 yılında toplam ekonomi için yüzde 29,9 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 15 hanehalkı için yüzde 9,1 mali şirketler için yüzde 1,7 ve genel devlet için yüzde 4,1 oldu.

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI YÜZDE 14,3 OLDU

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2024 yılında %13,9 iken 2025 yılında yüzde 14,3 oldu. Toplam ekonomi 2024 yılında GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan pozisyondayken, 2025 yılında yüzde 1,8'i oranında net borç alan pozisyonda oldu.

TÜİK: Gayrisafi milli hasıla 2025 yılında 62,2 trilyon lira oldu 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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