FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,2, çalışılan saat endeksinin yüzde 0,6, brüt ücret-maaş endeksinin ise yüzde 40,3 arttığını açıkladı.

TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

TÜİK, 3'üncü çeyrek iş gücü girdi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı Temmuz-Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,5 arttı.

TÜİK: İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı 1

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,3 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 40,1, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 40,7, inşaat sektöründe yüzde 35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 37,4, inşaat sektöründe yüzde 40,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 41,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,7, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,7 arttı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında asgari ücreti açıkladı 'Olacakları söylüyorum'Canlı yayında asgari ücreti açıkladı 'Olacakları söylüyorum'
Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Anahtar Kelimeler:
istihdam tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.