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TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Sektörel güven endeksleri, Ocak ayında hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde yükseldi.

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Sektörel güven endeksleri, Ocak ayında hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, sektörel güven endeksi hizmetlerde 95.2, perakendede 105 ve inşaatta 78.9 düzeyine yükseldi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 93.2 düzeyindeyken, Ocak ayında yüzde 2.2 artarak 95.2'ye yükseldi.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 1.1 artarak 101.6, son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 2.6 artışla 92.2 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise yüzde 3.0 artışla 91.9 değerine yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 2.2 artarak 105 düzeyine yükseldi.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1.7 artarak 111.1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3.8 artarak 105.7, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi de yüzde 1.3 artarak 98.1 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Aralık’ta 68.9 iken, Ocak ayında yüzde 14.6 artarak 78.9'a çıktı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4.6 artarak 93.3, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi de yüzde 33 artışla 64.6 değerini aldı.
İnşaat sektöründe Ocak ayında girişimlerin yüzde 32'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Aralık ayında yüzde 44.4 iken Ocak ayında yüzde 48.5, "talep yetersizliği" Aralık ayında yüzde 43.3 iken Ocak ayında yüzde 36.1 ve "hava şartları" Aralık ayında yüzde 7.9 iken Ocak ayında yüzde 15.5 oldu. (Grafik - Tablo)

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