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TÜİK'ten yüzde 45-75 enflasyon açıklaması! "Maksatlı olarak farklı servis edilmiş"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 09:41
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Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın gündem olan enflasyon sözlerine dair açıklama yaptı. TÜİK açıklamada, söz konusu sözlerin bağlamından koparıldığını ve maksatlı olarak farklı servis edildiği dile getirildi.

TÜİK'ten yüzde 45-75 enflasyon açıklaması! "Maksatlı olarak farklı servis edilmiş"

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumunda geçen yüzde 45-75 oranlarının bağlamından koparılarak farklı bir şekilde medyaya servis edildiğini belirtti.

TÜİK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45-75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir" denildi. (DHA)

Express
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik enflasyon
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