TÜİK: Turizm geliri 3'üncü çeyrekte yüzde 3,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm gelirinin temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 3'üncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 24 milyar 46 milyon 779 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 211 milyon 37 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 16,1'ini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 15 milyar 975 milyon 385 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 71 milyon 394 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 1,9 ARTTI

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artarak 23 milyon 639 bin 736 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 14,5'ini 3 milyon 438 bin 655 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 33,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 11,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sağlık harcamaları yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3 ve yeme-içme harcamaları yüzde 14,8 arttı.

TÜİK: Turizm geliri 3 üncü çeyrekte yüzde 3,9 arttı 1

Bu çeyrekte ziyaretçiler yüzde 73,8 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 17,3 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile 'alışveriş' yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 59,9 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 32,3 ARTTI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 2 milyar 479 milyon 210 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 34 milyon 647 bin dolarını kişisel, 444 milyon 563 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 3 milyon 383 bin 353 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 733 dolar olarak gerçekleşti. Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

