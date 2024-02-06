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TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı: 17 yıl sonra ilk, neredeyse durma noktasına geldi! İstanbul'da 252 bin kişilik azalış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
06.02.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin 2023 yılında nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile hesaplanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana en düşük artış hızını gösterdi.

TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı: 17 yıl sonra ilk, neredeyse durma noktasına geldi! İstanbul'da 252 bin kişilik azalış

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 seviyesine geldi. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında sadece binde 1,1 oldu.

Nüfus artış hızı 2010 yılında binde 15,9 ile en yüksek seviyesine çıkmıştı. Üst üste 12 yıl çift haneli binde artışlar gösteren nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 5,5'e inmiş, 2021 yılında ise yeniden çift haneye gelerek binde 12,7 oldu.

Söz konusu dönemde nüfus artış hızı ortalaması binde 11,9 olarak hesaplandı.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Böylece İstanbul'da nüfus düşüş hızı binde 16,0 olarak belirlendi.

Nüfus artış hızı Ankara'da binde 3,7 olurken, İzmir'de binde 3,9 oldu.

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nüfus
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