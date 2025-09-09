TÜİK verileri açıklandı: Ağustos ayında yatırımcısına en çok BIST 100 kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son raporuna göre, ağustos ayında Borsa İstanbul, enflasyona rağmen yatırımcısına reel getiri sağlayan tek liman oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ağustos ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu.

Hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yatırımcısına önemli ölçüde reel getiri sağladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,60 oranında reel getiri elde edildiği belirtildi.

Ağustos ayında BIST 100'ün performansı dikkat çekerken, diğer yatırım araçları farklı sonuçlar gösterdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %0,77 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %0,71 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın %0,33, dolar %0,95 ve euro %1,39 oranında değer kaybetti.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi %1,21, DİBS %1,15 ve külçe altın %0,10 oranında kazandırırken, dolar %0,52 ve euro %0,96 oranında değer kaybetti. Üç aylık dönemde de BIST 100, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,12 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde dolar ise en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı. Altı aylık dönemde ise yatırım araçlarının performansı farklılık gösterdi. Detaylı veriler TÜİK'in resmi internet sitesinde yayınlandı. Yatırımcıların portföylerini oluştururken bu verileri dikkate almaları öneriliyor. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde reel getiri sağlayan yatırım araçlarına yönelmek, satın alma gücünü korumak açısından büyük önem taşıyor.

Ağustos ayında BIST 100 endeksinin performansı, borsanın yatırımcılar için güvenli bir liman olabileceğini gösteriyor. Ancak, yatırım kararları alırken tek bir aylık performansa değil, uzun vadeli trendlere ve risk toleransına dikkat etmek gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı veriler, yatırımcılara piyasaları daha iyi anlama ve bilinçli kararlar verme konusunda önemli bir kaynak sunuyor.