FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜİK verilerine göre Kars’ta ihracat ithalatı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars’ta Eylül ayında ihracat, ithalatı geride bıraktı. Kentte 148 bin dolarlık ihracata karşılık 120 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece Kars, eylül ayını 28 bin dolarlık dış ticaret fazlasıyla tamamladı.

TÜİK verilerine göre Kars’ta ihracat ithalatı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan verilere göre Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’ın ihracat ve ithalat rakamları belli oldu.

TÜİK verilerine göre Kars’ta Eylül ayında 148 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 120 bin dolar olarak gerçekleşti. Buna göre kentin toplam dış ticaret hacmi 268 bin dolara ulaştı. İhracatın ithalatı 28 bin dolar aşmasıyla Kars, eylül ayında dış ticaret fazlası verdi.

Bölge illerinden Iğdır’da Eylül ayında ihracat 7 milyon 771 bin dolar, ithalat ise 12 milyon 168 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Iğdır’ın toplam dış ticaret hacmi 19 milyon 939 bin dolar oldu.

Ağrı’da aynı dönemde 3 milyon 988 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 16 milyon 585 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağrı’nın toplam dış ticaret hacmi ise 20 milyon 573 bin dolar olarak hesaplandı.

Ardahan’da eylül ayında ihracat 233 bin dolar olurken, ithalat 20 dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’in Eylül ayı dış ticaret verilerine göre Kars’ın ihracat ve ithalat rakamları Ağrı ve Iğdır’ın altında kalırken, ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Kent, eylül ayında 28 bin dolarlık dış ticaret fazlası verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarlalarda sezon hazırlığı başladı! Üreticiler işçi bulamıyorTarlalarda sezon hazırlığı başladı! Üreticiler işçi bulamıyor
Binance, siber saldırının toplam etkisinin 6,3 milyar doları bulabileceğini açıkladıBinance, siber saldırının toplam etkisinin 6,3 milyar doları bulabileceğini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Kars Dış ticaret tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.