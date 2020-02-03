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Tüketici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.35 arttı, yıllık enflasyon yüzde 12.15 (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 3 Şubat (DHA) - Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.35 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.52 oldu.
TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5.66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7.51 ile ev eşyası oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42.21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15.11 ile eğitim ve yüzde 15.01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1.44 ile ev eşyası, yüzde 0.25 ile haberleşme ve yüzde 0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.
Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3.96 ile sağlık oldu.
Endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.66 artış gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

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