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Tüketici güven endeksi 68,0'e yükseldi

20.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 7,4 artışla 68,0'e yükseldi

Tüketici güven endeksi 68,0'e yükseldi

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 7,4 arttı. Haziranda 63,4 olan endeks, temmuzda 68 olarak kayıtlara geçti.

2

46,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise haziranda 59,9 iken temmuzda 67,2'ye çıktı.

Haziranda 61,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 15,2 yükselişle bu ay 70,9 olarak gerçekleşti.

3

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de haziranda 87,5 iken temmuzda yüzde 0,2 artışla 87,7'e çıktı.

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