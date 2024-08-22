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Tüketici güven endeksi ağustos ayında arttı

22.08.2024 10:36
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçları yayımlandı. Verilere göre, tüketici güven endeksi ağustos ayında yüzde 0,6 artarak 76,4'e yükseldi.

Tüketici güven endeksi ağustos ayında arttı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Temmuzda 75,9 olan endeks, ağustosta 76,4 olarak kayıtlara geçti.

BEKLENTİ YÜKSELİYOR

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 60,4 iken ağustosta yüzde 4,5 artışla 63,1'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 75,9 iken bu ay yüzde 0,9 yükselişle 76,6 oldu.

Temmuzda 70,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1 artarak bu ay 71,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise temmuzda 96,5 iken ağustosta yüzde 2,3 azalışla 94,3 olarak hesaplandı.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Tüketici Güven Endeksi tüik
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