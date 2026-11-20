Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 84,8 iken bu ay yüzde 2,4 artışla 86,8 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, kasımda aylık yüzde 0,04 yükselerek 68,3'ten 68,4'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 86,4 iken, yüzde 3,4 artışla kasımda 89,4 olarak belirlendi.

Geçen ay 81,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 2,9 yükselerek 84,1 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,7 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 105,3 oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır