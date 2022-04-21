Tüketici güven endeksi nisanda düştü

Tüketici Güven Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 17,90 artarak 54,57 değerini almıştı.

