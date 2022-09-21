Tüketici Hakem Heyetlerinde yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: 30 bin lira…

Değeri 30,000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutuldu. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak. Ticaret Bakanlığı'nca yenilenerek Resmi Gazete'de yayımlanan tüketici hakem heyetleri yönetmeliğine göre, başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilecek.

Kalan kısım için tekrar başvuru yapılamayacak. Başvuru için parasal sınır, her yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Tüketici hakem heyetleri, görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olacak. Bu durum tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel teşkil etmeyecek. Bakanlık; başvuru sayısı, nüfus yoğunluğu ve benzeri hususları dikkate alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevli olacak.



