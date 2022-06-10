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Tüketici kredileri vadeleri ne kadar oldu? Tüketici kredi vadeleri değişti mi? 50 bin-100 bin TL ihtiyaç kredi vadesi kaç ay oldu? BDDK açıkladı!

10.06.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici kredileri vadeleri ne kadar oldu? sorusunun yanıtı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Tüketici kredi vadeleri değişti mi? İşte BDDK'dan yapılan açıklama ve 50 bin-100 bin TL ihtiyaç kredi vadesi süresi...

Tüketici kredileri vadeleri ne kadar oldu? Tüketici kredi vadeleri değişti mi? 50 bin-100 bin TL ihtiyaç kredi vadesi kaç ay oldu? BDDK açıkladı!

Tüketici kredileri vadeleri ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklama sonrası 'Tüketici kredi vadeleri değişti mi? 50 bin-100 bin TL ihtiyaç kredi vadesi kaç ay oldu?' soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte BDDK'dan yapılan açıklama...

TÜKETİCİ KREDİLERİ VADELERİ NE KADAR OLDU?

Tüketici kredileri vadeleri ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) açıklama geldi.

Tüketici kredileri vadeleri ile ilgili yapılan açıklamaya göre; genel vade sınırı 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

TÜKETİCİ KREDİ VADELERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tüketici kredi vadeleri değişti. BDDK tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin TL arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin TL'den daha çok olan tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

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