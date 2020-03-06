FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüketiciler en fazla kaçak su bedeline itiraz ediyor

Tüketiciler en fazla kaçak su bedeline itiraz ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2019'da 5 bin civarında tüketici şikayeti aldıklarını, en fazla "iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi"nin şikayet konusu olduğunu söyledi.

Tüketiciler en fazla kaçak su bedeline itiraz ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin her zaman haklarını aramaları gerektiğini ifade etti. Tüketiciler Birliğine 2019'da 5 bin civarında şikayet geldiğini belirten Şahin, şikayetler arasında iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesine yönelik itirazların ilk sırada yer aldığını bildirdi.

"Şikayetlerin 2 bin kadarı bu konuda oldu." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yani tüketiciler en çok iskanı olmayan dairelerine gelen su faturalarındaki kaçak su bedelinin iadesi için itirazda bulundu. Tüketiciler, 'benim dairemin iskanı yok, fazla su parası ödüyorum, bunu ne yapacağım, nasıl ve kimden alacağım' gibi taleplerle geliyor. Biz de müteahhitlerin sorumluluğunda olduğu için bu bedelin onlardan alınması gerektiğini söylüyoruz."

Türkiye'deki hanelerin yüzde 45'inin iskanının bulunmadığını dile getiren Şahin, "Kaçak su bedeli müteahhitten alınır. Müteahhitler dairenin iskanını almayınca olan tüketiciye oluyor. Tüketici fazla ödediği her su faturasındaki kaçak kullanım bedelinin parasını müteahhitten alabilir." diye konuştu.

Şahin, tüketicilerin, bu konuda hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

İkinci sırada ekspertiz ücretlerine itiraz var

Kaçak su bedelinin ardından en çok şikayetin bankaların aldığı ekspertiz ücretleri konusunda geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ekspertiz faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde yasal olmadığını ve ekspertiz ücretinin geri alınabileceğini tüketicilerimize söyledik. Elektronik eşyalardaki arızalar ise şikayetlerin üçüncü sırasında yer aldı. Yani 'eşyam birden fazla arıza verdi' ya da 'aynı arızayı tekrar verdi ne yapmalıyız' gibi şikayetler geldi. Dördüncü sırada da en çok şikayet ayakkabıdan yani kıyafet sektöründen geldi. Beşinci sırada ise uzaktan satışlar yer aldı. Bunda da üniversite öğrencilerine satılan kitap ve CD setleri ön sırada bulunuyor."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, fatura,

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Altın için kritik öneri!

Altın için kritik öneri!

Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 Mart'ta açılıyor

Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 Mart'ta açılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladılar

Dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladılar

Piyasalarda koronavirüs endişesi! Altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Piyasalarda koronavirüs endişesi! Altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat

Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat

'Plastik sektörü koronavirüsü 'avantaja çevirebilir'

'Plastik sektörü koronavirüsü 'avantaja çevirebilir'

Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor

Bakan Pakdemirli açıkladı! Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.