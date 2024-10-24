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Tüketicilerin korunmasına yönelik yasa Meclis'ten geçti! Bu kanun e-ticaret sitelerine de destek olacak!

24.10.2024 15:37
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yerli e-ticaret platformlarının yerleşik olmayan rakiplerine karşı yurt içi ve yurt dışındaki rekabet gücünün korunması amaçlanıyor.

Tüketicilerin korunmasına yönelik yasa Meclis'ten geçti! Bu kanun e-ticaret sitelerine de destek olacak!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasada e-ticaret kanununda yapılan değişiklikle, Türkiye'deki yerli e-ticaret firmalarının küresel e-ticaret firmaları karşısında yaşadığı dengesizliği ortadan kaldırması amaçlanıyor.

Yerleşik olmayan yabancı e-ticaret platformları Türkiye'de Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajı ya da Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) kapsamındaki yükümlülüklere taraf olmazken Türkiye'deki yerleşik e-ticaret platformları, Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajı ve ETK ile birlikte gelen Lisans Ücreti'ni ödemek durumunda.

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SEKTÖRDE DEĞİŞİMLER YAŞANDI

ETK'da 2022'de yapılan 6563 sayılı değişiklikle, e-ticaret piyasasının sağlıklı büyümesini ve rekabet ortamını tesis etmesi için ölçeklerine göre pazardaki oyunculara, reklam, indirim, ilan ve kendi markalı ürün satışlarına ilişkin belirli kısıtlama ve düzenlemeler getirilmişti. Ancak sonrasında Uzak Doğu menşeli oyuncuların pazara girmesi gibi sektörde hızlı değişimler yaşandı. Yerleşik olmayan yabancı e-ticaret platformları Türkiye'deki Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajı ya da ETK kapsamındaki yükümlülüklere taraf olmadığından, yerli firmalara karşı orantısız rekabet avantajı sağladı.

Yapılan yasayla, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, e-ticaret platformlarının ihracata sağladıkları katkıya oranla belirlenen iyileştirmelerden yararlanması öngörülüyor. Ana hedefin, Türk girişimcilerinin yurt dışına ürün satışına destek olduğu belirtiliyor.

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YENİ KANUN ESNAF VE KOBİLERİ OLUMLU ETKİLEYECEK

2028'de Türkiye ihracatının 375 milyar dolar, e-ihracatının ise 37,5 milyar dolar seviyelerini göreceği tahmin edilirken TBMM'de yapılan kanun değişikliğinden yerli e-ticaret platformları aracılığıyla ihracat yapan tüm esnaf ve KOBİ'lerin de olumlu etkilenmesi bekleniyor.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, işletmelerin ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırmalarını kolaylaştıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik belgesiyle gerçekleştirilen yatırım harcamalarının toplamının iki katı, lisans ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden net işlem hacminden indirilecek.

Pazar yerlerine verilecek ihracat muafiyeti ile e-ticaret sektöründe 10 milyarlarca dolarlık hacim tetiklenmesi bekleniyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret tüketici
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