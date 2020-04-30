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Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden fiyatı farkı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, satın almak istenen malın kasa fiyatıyla etiket fiyatı arasında fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyatın uygulanması gerektiğini belirtti. Sorunun çözülememesi durumunda, aldığı ürünün etiketinin fotoğrafını çekmeli, fiş veya faturası ve etiket fotoğrafıyla anlaşmazlığın sınırına göre Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdır.Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden fiyatı farkı açıklaması

Bakal, yaptığı açıklamada, malların satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunduğu ve haksız fiyat artışları konusunda şikayetler aldıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştüren bazı satıcı ve sağlayıcıların, etiket fiyatlarını değiştirmeye bile zaman bulamadan kasa fiyatlarını yükselttiğini ifade eden Bakal, şunları kaydetti:

"Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Tüketiciler güçlükle kazandıklarını, kolayca kaybetmemek için alışverişlerinden sonra mutlaka fiş ve faturalarını kontrol etmeli, kasa fiyatı ile raf fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanacağını satıcılara hatırlatmalıdır. Sorunun çözülememesi durumunda, aldığı ürünün etiketinin fotoğrafını çekmeli, fiş veya faturası ve etiket fotoğrafıyla anlaşmazlığın sınırına göre Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdır.Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir."

Bakal, ayrıca fahiş, haksız fiyat artışları ve raf fiyatı ile kasa farkı arasındaki fark konusunda, ticaret il müdürlüklerine, kaymakamlıklara, valiliklere, Alo 175 ve Alo 153 hatlarına şikayette bulunulabileceğini vurguladı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
market, fatura,

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