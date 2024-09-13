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Tüketiciyi üzen haber... Sezonluk indirim bitti! Markette fiyatlar değişiyor... Yumurtanın tanesi 4 TL kolisi 120 TL oldu

13.09.2024 16:38
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Yaz aylarında tüketimi azalınca fiyatı düşen yumurtanın sezonluk indirimi bitti. Eski fiyatına geri dönen yumurta tüketiciyi üzmeye başladı. Son zam ile birlikte kafes yetiştiriciliğiyle üretilen çiftlik yumurtasının tanesi 4 TL'ye çıkarken, 30'lu koliler ise 120-125 TL aralığında satılmaya başladı.

Tüketiciyi üzen haber... Sezonluk indirim bitti! Markette fiyatlar değişiyor... Yumurtanın tanesi 4 TL kolisi 120 TL oldu

Yaz aylarında yumurta fiyatları az talep nedeniyle indirime girmişken sonbahar mevsiminin başlamasıyla market raflarındaki fiyat etiketleri değişmeye başladıı. Özellikle kafes yetiştiriciliğiyle üretilen çiftlik yumurtalarına yapılan son zamlarla fiyatlar, indirim öncesindeki seviyelere ulaştı. Bir adet yumurtanın fiyatı 4 TL'ye yükselirken, marketlerde 30'lu yumurta kolileri ortalama 120-125 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE AYNI

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yumurta fiyatlarının geçen yıla oranla şu anda aynı fiyatlar ile satıldığını belirtti. Tüketimin azalmasıyla birlikte yaz aylarında yumurta fiyatlarında gerileme olduğunun altını çizen Yıldırım, ''Üretici zarar ettiğinden dolayı kışın tüketimin artmasıyla fiyatlar yükseldi. Bu fiyatlar maliyetlere yakın fiyatlardır. Yumurta fiyatlarında bölgesel fiyatlandırma diye bir şey yok. Kars'ta ne kadarsa İstanbul'da da aynı fiyattan satılır. Yumurta fiyatları üretim fazla olduğunda düşer maliyetlerin altına gelir. Zarar edildiğinde hayvan kesimleri başlanır bu seferde yumurta fiyatlarında yükselme olur. Geçen sene 30'lu yumurta fiyatı 125 liraydı şu anda da aynı fiyatlarda satılıyor'' dedi.

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TANESİ 10 LİRADAN SATILABİLİR

Yıldırım, Marketlerin yumurta fiyatlarında kendi istediklerine göre fiyatlandırma yapabildiğini belirterek gezen ve organik yumurtada tanesi 10 liraya kadar çıkan fiyatları görebilirsiniz'' dedi.

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SARI YUMURTA ORGANİK DEMEK DEĞİL

Yıldırım, ''Normalde geçen yıl ile bu yıl arasında kullandığımız malzeme maliyetlerine zam geldi fakat yumurta fiyatları aynı kaldı. Yumurta tüketiminde kış ve yaz farkı var. Kışın daha fazla yumurta tüketiliyor. Maliyete gelen zamlar yumurta fiyatlarına henüz etki etmedi üstüne koyulmadı. Yumurtanın bu saatten sonra yükseleceğini düşünmüyorum. En son gelen zam tane başına 50 kuruştu. Organik yumurta ve gezen tavuk sayımız ülkemizde az. Bazen gördüğümüz krem renkli kahverengi olan yumurtaları organik ve köy yumurtası diyerek 300 - 500 liralara satıyorlar. Bu konuda insanların dikkat etmesi gerekiyor'' şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yumurta Zam market
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