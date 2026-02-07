FİNANS

Tüm dünyayı etkileyecek İran kararı! Donald Trump imzaladı: Yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm dünyayı etkileyecek yeni bir İran kararı geldi. Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Söz konusu karara göre, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat yapan ülkelere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat yapan ülkelere yönelik yüzde 25 vergi uygulanması kararı Beyaz Saray tarafından duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, İran hükümetinin eylem ve politikalarının; ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İRAN-ABD MÜZAKERELERİ UMMAN'DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı müzakerelerde bulundu.

Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin "iyi bir başlangıç" olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bakış açılarımız birbirimize iletildi, bu çok önemliydi. Endişelerimiz, çıkarlarımız ve İran halkının hakları iletildi. Çok iyi bir atmosferde gerçekleşti ve karşı tarafın görüşleri de dinlendi." dedi.

Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Erakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve daha sonra ABD tarafından saldırıya uğradıklarına işaret ederek, "Öncelikle bu güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz." diye konuştu.

Erakçi, "Bence iyi bir başlangıçtı ve iyi bir şekilde devam edebilir ancak bu karşı tarafa ve elbette Tahran'da alınacak kararlara bağlı." dedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "İRAN ANLAŞMA YAPMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Umman’da gerçekleştirilen ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Oldukça iyi görüşmeler gerçekleştirdik. İran anlaşma yapmak için çok istekli görünüyor. Bu anlaşmanın içeriğinin ne olacağını görmemiz gerekiyor ama İran’ın gerçekten anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Zaten olması gereken de bu" şeklinde konuştu.

İran’ın daha önce ABD ile anlaşma yapmayı tercih etmediğini hatırlatan Trump, "Ancak şimdi farklı hissettiklerini düşünüyorum. Anlaşmanın nasıl olacağını göreceğiz. Bu seferki, öncekinden farklı olacak" dedi.

ASKERİ SEÇENEK MASADA

İran’a askeri müdahale seçeneğinin hala masada olduğuna dikkat çeken Trump, "O bölgeye doğru ilerleyen büyük bir donanmamız var. Büyük bir filo yolda ve çok yakında orada olacak. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

"GELECEK HAFTA BAŞINDA TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Trump, İran ile anlaşma yapılması için ne kadar bekleyecekleri yönündeki soruya da yanıt verdi. Zamanlarının olduğunu söyleyen Trump, "Hatırlarsanız Venezuela’da da bir süre bekledik. Acelemiz yok. İran’la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna’yla da oldukça iyi temaslarımız var. Yoğun ve verimli görüşmeler yapıyoruz" dedi. İran ile yapılan toplantının olumlu geçtiğini aktaran Trump, "Gelecek haftanın başında tekrar bir araya geleceğiz. İran anlaşma yapmak istiyor. Zaten istemeliler de. Anlaşma yapmazlarsa sonuçlarının ağır olacağını biliyorlar. İran’dan çok üst düzey bir temsilciyle oldukça iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"İRAN ÖNCESİNE KIYASLA ANLAŞMAYA ÇOK DAHA İSTEKLİ"

Trump, "Sadece nükleer konusunu kapsayan bir anlaşma sizin için kabul edilebilir mi?" sorusuna ise, "Evet, bu kabul edilebilir olur. Ama en baştan net bir şart var: Nükleer silah yok" yanıtını verdi. İran’ın daha önce ABD ile anlaşma yapmaya yanaşmadığını söyleyen Trump, "Şimdi ise razılar. Hatta bir buçuk yıl ya da bir yıl öncesine kıyasla çok daha fazla istekliler" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, OBAMA PAYLAŞIMI HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Trump, Truth sosyal medya hesabından paylaşılan ve eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşini maymun olarak tasvir eden videonun kısa süre sonra dolaşımdan kaldırılması ve bu konudaki eleştirilere de yanıt verdi. Paylaşılan gönderinin sadece bir kısmını gördüğünü savunan Trump, "Georgia’daki seçmen sahtekârlığıyla ilgiliydi. 2020 seçimlerinde çok fazla usulsüzlük vardı. Tamamını görmedim. Sanırım son bölümünde insanların hoşuna gitmeyen bir şey vardı. Benim de hoşuma gitmezdi ama görmedim" dedi. Söz konusu paylaşımı bir personelin yaptığını belirten Trump, "Sadece ilk kısmına baktım ve gerçekten seçmen sahtekârlığı ve makinelerin ne kadar hileli, ne kadar berbat olduğu hakkındaydı. Normalde tamamına bakarlar ama sanırım biri bakmadan paylaştı. Biz de fark eder etmez kaldırdık. Yine de bu, kimsenin konuşmak istemediği bir seçmen sahtekârlığı meselesiydi. Bu konudan bahsetmeyi sevmiyorlar. Öğrenir öğrenmez gönderiyi kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPMADIM, SADECE BAŞINA BAKTIM"

Bu olay nedeniyle Demokratlardan özür dilemeyi planlamadığını belirten Trump, "Hayır, hata yapmadım. Binlerce şeye bakıyorum. Bunun da başına baktım, sorun yoktu. O tek gönderi sonradan eklenmiş gibiydi. Ayrıca birçok kişi yer alıyordu. Sanırım Aslan Kral’dan esinlenmiş bir uyarlamaydı. Seçmen sahtekârlığı konusunda oldukça sert bir paylaşımdı. Kimse son kısmın orada olduğunu bilmiyordu. Tamamına baksalardı görürlerdi ve muhtemelen kaldırırlardı. Ama dediğim gibi, Aslan Kral’dan uyarlanmış bir gönderiydi ve farklı pozisyonlarda birçok kişi yer alıyordu" diye konuştu.
Kaynak: AA

