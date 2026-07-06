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Tüm kalemler zamlandı! Bakan Göktaş ödemeleri tek tek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında evde bakım yardımının 15 bin 755 TL'ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 11 bin 38 TL'ye, yaşlı aylığının 7 bin 257 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 5 bin 793 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının da 8 bin 689 TL'ye yükseldiğini bildirdi.

Tüm kalemler zamlandı! Bakan Göktaş ödemeleri tek tek duyurdu

Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.

Tüm kalemler zamlandı! Bakan Göktaş ödemeleri tek tek duyurdu 1

YAŞLI AYLIĞI YÜKSELDİ

Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.
Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini bildirdi.

Tüm kalemler zamlandı! Bakan Göktaş ödemeleri tek tek duyurdu 2

ENGELLİ AYLIĞINDA ARTIŞ

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya yükseldiğini ifade eden Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

Tüm kalemler zamlandı! Bakan Göktaş ödemeleri tek tek duyurdu 3

EVDE BAKIM YARDIMI DA ARTTI

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan evde bakım yardımının, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını kaydeden Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti.

Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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