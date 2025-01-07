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Tüm kalemlere zam gelirken köprü geçiş ücretinin ne kadar olacağını açıkladı! 'Yüzde 300 artmıştı' diyerek 2025'in fiyatını duyurdu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 15:00
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Yeni yıla başlanması ile beraber milyonlarca çalışanın, emeklinin, memurun maaşına da zam geldi. Ürün fiyatlanmaları tekrar yapılmaya başlanmışken Gazeteci İbrahim Kahveci, İstanbul'daki köprü geçiş fiyatının 47 lira olacağını iddia etti. Kahveci, 2018 yılından 2024 yılına kadar köprü geçiş ücretlerinin yüzde 300 oranında zamlandığını hatırlattı. İşte detaylar...

Tüm kalemlere zam gelirken köprü geçiş ücretinin ne kadar olacağını açıkladı! 'Yüzde 300 artmıştı' diyerek 2025'in fiyatını duyurdu

Asgari ücrete yüzde 30, memur ve memur emeklisine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 oranında zam gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oldu.

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Milyonlarca çalışanın ne kadar maaş alacağı belli olmuşken tüm harcama kalemlerine de bir bir zam gelmeye devam ediyor.
İstanbullu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretlerine ne kadar zam geleceğini merak ederken Gazeteci İbrahim Kahveci Halk TV'de çıktığı bir programda köprü ücretlerinin yıllara göre değişimini gösterdi.

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İşte 2015 yılından beri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçiş ücretleri:

2015: 4,25 TL
2016: 4,75 TL
2017: 7 TL
2018: 8,75 TL
2022: 8,25 TL
2023: 18,38 TL
2024: 33 TL

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2025 YILINDA KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Kahveci, 2018 yılında köprüden geçişte sadece bir kere para verildiğini kaydederek, dönüşte ücret ödendiğini hatırlatarak yapılan bir düzenleme ile köprü geçiş ücretlerinin çift taraflı olarak alınmaya başladığını belirtti.

2025 yılında da köprü geçiş ücretinin 47 lira olacağını iddia eden Kahveci, bunula ilgili bir açıklanmanın gelmediğinin de altını çizdi. Köprü geçiş ücretinin 47 lira olması durumunda ise zam oranı yüzde 42,42 olacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam 15 temmuz köprü geçiş ücreti
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