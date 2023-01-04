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Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

04.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı ve ev sahiplerinin hakları yasalarla korunuyor. Kiracının kirayı zamanında ödeme ve mülke zarar vermeme gibi sorumlulukları bulunuyor. Ev sahibi de kiracıyı keyfi olarak evden çıkaramıyor. Ancak bazı durumda ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için dava açabiliyor. İşte ayrıntılar...

Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Kiracı ve ev sahibi ilişkileri Türk Borçlar Kanunu’na göre belirleniyor. Ev sahibi kiracıyı, evde kendisi oturmak veya evi satmak şartıyla tahliye edebildiği gibi, ev sahibinin müteahhitle anlaşması durumunda da kiracıyı tahliye edebilir. İşte detaylar...

MAL SAHİBİ DAVA EDEBİLİR!

Müteahhitle anlaşılırsa kiracının eden çıkması gerekir.

Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmış ve kiracı konuttan çıkmayı kabul etmiyorsa mal sahibinin dava hakkı bulunuyor.

Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Bu durumda kiracıya da hak veriliyor. Kiracıya, yeni yapılacak binada oturum isteği sorulur. Kiracı yeni binada oturmak isterse, öncelik ona verilir.

Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Yeni kiranın ücreti, eski kira bedeli üzerinden hesaplanır.

Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Yeni daire için depozito, hava parası gibi ekstra tutarlar verilmez.

Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Eğer ev sahibi kiracıdan fazla ödeme talep ederse, mal sahipleri veya müteahhitlere cezai şartlar uygulanır.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

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