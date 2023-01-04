Tüm kiracılar dikkat: Bu durumda evden çıkmazsanız ev sahibi dava açabilir! İşte detaylar...

Kiracı ve ev sahibi ilişkileri Türk Borçlar Kanunu’na göre belirleniyor. Ev sahibi kiracıyı, evde kendisi oturmak veya evi satmak şartıyla tahliye edebildiği gibi, ev sahibinin müteahhitle anlaşması durumunda da kiracıyı tahliye edebilir. İşte detaylar...

MAL SAHİBİ DAVA EDEBİLİR!

Müteahhitle anlaşılırsa kiracının eden çıkması gerekir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmış ve kiracı konuttan çıkmayı kabul etmiyorsa mal sahibinin dava hakkı bulunuyor.

Bu durumda kiracıya da hak veriliyor. Kiracıya, yeni yapılacak binada oturum isteği sorulur. Kiracı yeni binada oturmak isterse, öncelik ona verilir.

Yeni kiranın ücreti, eski kira bedeli üzerinden hesaplanır.

Yeni daire için depozito, hava parası gibi ekstra tutarlar verilmez.

Eğer ev sahibi kiracıdan fazla ödeme talep ederse, mal sahipleri veya müteahhitlere cezai şartlar uygulanır.

