Tüm televizyonlar hacklendi sanılmıştı! Peak Games'in olaylı reklam filmi için mahkeme kararını verdi

Peak Games, 41 televizyon kanalına aynı anda reklam vererek 2019 yılında tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Mobil uygulama alanında dünyanın en büyükleri arasında yer alan şirket yayınladığı reklam filmi ile çalışma arkadaşları aradığını duyurmuştu. Ancak üzerinden 24 saat bile geçmeden reklam tanıtım filminin çalıntı olduğu anlaşılmış ve tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı.

Olayın üzerinden 3 yıl geçti ve reklam filmi için mahkeme nihai kararını verdi. Habertürk’ün haberine göre, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, reklam bilirkişi uzmanların hazırladığı raporları da dikkate alan mahkeme heyeti, reklam ajansının Peak Games için hazırladığı reklam filminin çalıntı olduğuna hükmetti.

Mahkeme reklam ajansının, davacı Peak Games şirketine 100 bin TL’si manevi olmak üzere toplam 10,5 milyon TL ödemesi gerektiği kararını aldı.

"AJANSA AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK"

Konuyla ilgili olarak Peak Games, şu açıklamayı yaptı:

“Söz verdiğimiz gibi sonucu buradan paylaşıyoruz. Üç yıl önce büyük bir heyecanla yayınladığımız ancak daha sonra çalıntı olduğunu öğrendiğimiz reklam filmiyle ilgili açtığımız dava bugün neticelendi. Mahkeme reklam filminin özgün olmadığını onayladı, ajansa açtığımız davayı kazandık. Karar, haklılığımızın tescillenmesinin yanı sıra yaratıcı işlerde özgünlüğün önemini de vurguladığı için çok mutluyuz.”



