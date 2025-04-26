Tüm ülke şokta! Milyonlarca banka kartının bilgilerini çalıp satıyorlar...

Fransa’da büyük bir siber güvenlik krizi yaşanıyor. Güvenlik şirketi Kaspersky'nin yayımladığı rapora göre, dünya genelinde 26 milyon cihaz kötü amaçlı yazılımların hedefi oldu. Bu saldırılardan Fransa da ciddi şekilde etkilendi. Ülkede tam 2,3 milyon banka kartı siber saldırganların eline geçti.

KÖTÜ YAZILIMLAR KART BİLGİLERİNİ ÇALDI

Uzmanlara göre saldırılarda en çok kullanılan yazılımlar arasında Redline, RisePro ve Stealc bulunuyor. Bu yazılımlar, “infostealer” adı verilen ve bilgisayar ile cep telefonlarındaki banka bilgilerini çalan türde. Çalınan kart bilgileri daha sonra internetin karanlık yüzü olan “dark web”te satışa sunuluyor.

En dikkat çeken detay ise ele geçirilen banka kartlarının yüzde 95’inin hâlâ aktif olarak kullanılıyor olması. Yani bu kartlardan para çekilme veya harcama yapılma riski devam ediyor. Uzmanlar, yaklaşık 520 bin kartın hâlâ tehlikede olduğunu belirtiyor.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, banka kartı sahiplerinin siber saldırılardan korunmak için bazı basit ama etkili önlemler alabileceğini söylüyor:

*İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

*Çevrimiçi ödeme limitlerinizi düşürün.

*Bilinmeyen kaynaklardan gelen dosya ve uygulamaları indirmeyin.

*Antivirüs ve güvenlik programlarınızı güncel tutun.

*Hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin.