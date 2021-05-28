FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok

Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok

28.05.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıl sonuna kadar suya zam yapmayacaklarını açıkladı. Soyer, "Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10'luk zammı iptal ediyoruz" dedi.

Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok

İZSU Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. İZSU'nun 2020 yılında hayata geçirdiği yatırımları, devam eden çalışmaları ve başlayacak projeleri anlatan Başkan Soyer, 2021 yılında suya zam yapılmayacağını açıkladı.

2022'YE KADAR SUYA ZAM YOK

Soyer, "Buradan, tüm İzmirli vatandaşlarımıza bir de müjdeli bir haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10'luk zammı iptal ediyoruz. Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza rağmen, 1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen, İZSU, tıpkı belediyemizin diğer kuruluşları ve birimleri gibi, hiçbir olumsuzluk karşısında hizmetlerini aksatmadı.

tunc-soyer-izmirde-yil-sonuna-kadar-suya-zam-yok_8664_dhaphoto1

Tüm personeliyle canını dişine taktı. Temizlik ve hijyenin öneminin çok hayati olduğu bu dönemde 350 bin abonenin suyunu, ödenmemiş borçlarına rağmen kesmedi. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmetleri için 2 yılda toplam 488 milyon 285 bin liralık yatırım yapıldı. Askıda Fatura uygulaması ile 15 bin 548 vatandaşımızın 1 milyon 375 bin TL tutarında faturası ödendi. Pandemide ekonomik olarak zorluk yaşayan esnafımız için 3 ay boyunca su faturalarında yüzde 50 indirim yaptı ve esnafımıza yaklaşık 9 milyon TL destekte bulundu" diye konuştu.

tunc-soyer-izmirde-yil-sonuna-kadar-suya-zam-yok_8664_dhaphoto2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
27 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Binlerce memur işe alınacak!

Binlerce memur işe alınacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.