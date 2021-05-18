TÜRES'ten normalleşme açıklaması: Restoranların açık alanları hizmet verebilmeli

TÜRES'ten yapılan açıklamada, yeme-içme sektörünün açıklanan yeni genelgeyle yine sadece paket ve gel-al servis yapabilecek olmasının esnafı zor durumda bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Bingöl, esnafın bugün işletmelerinde müşteri ağırlayacağına dair beklentisinin yayımlanan genelgeyle gerçekleşmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir an önce işletmelerimizi açıp müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Aksi takdirde bu durum sürdürülebilir değil. Ayrıca belirtmekte fayda var; Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, gastronomi turizmi ile ilgili söylemlerinde destek açıklamalarında bulunuyor ama maalesef ki sektörümüz bu konuda sahipsiz. Bakanlığın bizim de turizmci olduğumuzu görmesini ve sadece otellere değil, yeme-içme sektörüne de önem vermesini bekliyoruz.

Turizm; sadece deniz, güneş, kum ve otelden ibaret değildir. Yeme-içme sektörü de turizmin bir parçasıdır ve turizme hizmet ediyor. Bütün dünyada bu konuda esnafı rahatlatan gelişmeler yaşanmaktayken bizde kapanmaların devam etmesi üzücü oldu.