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TÜRES'ten normalleşme açıklaması: Restoranların açık alanları hizmet verebilmeli

18.05.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ilk etapta tam açılma mümkün değilse de en azından restoranların açık alanlarının hizmet verebilmesi gerektiğini belirterek, "Bu imkanı olmayan işletmelerin de yerel yönetimlerin müsaadesiyle işletme önlerinde müşterilerine hizmet verebilmesinin önü açılmalıdır" ifadesini kullandı.

TÜRES'ten normalleşme açıklaması: Restoranların açık alanları hizmet verebilmeli

TÜRES'ten yapılan açıklamada, yeme-içme sektörünün açıklanan yeni genelgeyle yine sadece paket ve gel-al servis yapabilecek olmasının esnafı zor durumda bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Bingöl, esnafın bugün işletmelerinde müşteri ağırlayacağına dair beklentisinin yayımlanan genelgeyle gerçekleşmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir an önce işletmelerimizi açıp müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Aksi takdirde bu durum sürdürülebilir değil. Ayrıca belirtmekte fayda var; Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, gastronomi turizmi ile ilgili söylemlerinde destek açıklamalarında bulunuyor ama maalesef ki sektörümüz bu konuda sahipsiz. Bakanlığın bizim de turizmci olduğumuzu görmesini ve sadece otellere değil, yeme-içme sektörüne de önem vermesini bekliyoruz.

Turizm; sadece deniz, güneş, kum ve otelden ibaret değildir. Yeme-içme sektörü de turizmin bir parçasıdır ve turizme hizmet ediyor. Bütün dünyada bu konuda esnafı rahatlatan gelişmeler yaşanmaktayken bizde kapanmaların devam etmesi üzücü oldu.

"AŞI OLANLAR KAFELERE GİDEBİLİYOR"

Örneğin Fransa, Belçika, Yunanistan ve Hollanda'da restoran ve kafeler açık havadaki bölümlerinde müşteri ağırlayabiliyor, Macaristan'da aşı olanlar restoran ve kafelere gidebiliyor. Avusturya'da ise tüm restoran ve kafeler iç mekanları dahil hizmet veriyor ve bu süreçte devlet desteklerinden de faydalanmaya devam ediyor."

Bu örneklerin Türkiye'de de dikkate alınması gerektiğini aktaran Bingöl, "Talebimiz, restoran ve kafelerin bir an önce açılmasıdır. Çünkü bu durum sürdürülebilir değil. İlk etapta tam açılma mümkün değilse de en azından restoranların açık alanları hizmet verebilmeli, bu imkanı olmayan işletmelerin de yerel yönetimlerin müsaadesiyle işletme önlerinde müşterilerine hizmet verebilmesinin önü açılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme
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