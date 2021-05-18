Ticaret Bakanı Muş, esnaflara verilen hibe desteğine ilişkin bilgi verdi

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.



Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin

hibe desteği alacak.



Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz..



Hayırlı olsun.. pic.twitter.com/8NGGjcRCgJ — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 17, 2021

Kaynak: AA



