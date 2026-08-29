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Turistten çeyrek kavun için 200 TL istedi! "Dolandırıcılık gibi"

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Cansu Çamcı

İstanbul’da sokak arasındaki seyyar satıcıdan çeyrek kavun alan yabancı turistten 200 TL istenmesi sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, turiste uygulanan fiyatı “kazıklama” ve “dolandırıcılık gibi” ifadelerle eleştirdi.

İstanbul’da gece saatlerinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir turistin sokak arasında kavun satan seyyar satıcının yanına geldiği görülüyor.

Turist, satıcının kestiği kavundan bir parça alarak tadına baktı. Kavunu beğendiğini belirten turist, daha sonra satın almak istediği parçanın fiyatını sordu.

ÇEYREK KAVUNA 200 TL İSTEDİ

Görüntülerde seyyar satıcının turist için kavundan yaklaşık çeyrek büyüklüğünde bir parça kestiği ve poşete koyduğu görülüyor.

Turistin fiyatı sormasının ardından satıcı, kavun için 200 TL istediğini söyledi. Turist de belirtilen ücreti ödeyerek kavunu aldı ve bölgeden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA "TURİST KAZIKLAMA" TEPKİSİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının sonrasında özellikle çeyrek kavun için istenen 200 TL’lik fiyat tartışmalara neden oldu.

Çok sayıda kullanıcı, turistten piyasanın üstünde ücret alındığını savunarak olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar durumu “turist kazıklama” olarak nitelendirirken, bazıları da bu tür görüntülerin İstanbul’un turizm imajına zarar verdiğini ifade etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde turistin kavunu yerken satıcıyla konuştuğu, sonrasında elindeki poşetle yoluna devam ettiği görülüyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının sonrasında özellikle çeyrek kavun için istenen 200 TL’lik fiyat kullanıcıların tepkisini çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fiyatın yüksek olduğunu savunurken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Olayın İstanbul’un hangi ilçesinde gerçekleştiğine ilişkin ise görüntülerde kesin bir bilgi yer almıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
kavun sosyal medya
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