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Turizmcinin yüzü güldü! Doluluk bu yıl ilk kez yüzde 100'e ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça İlçesi’nde bayramın birinci günü, turizmcinin yüzü güldü. İlçede, otellerdeki doluluk oranı bu sezon ilk kez yüzde 100’e ulaştı. Yaklaşık 10 bin yatak kapasitesine sahip olan ilçede, bayram süresi boyunca boş tek bir yatak kalmadı.

Turizmcinin yüzü güldü! Doluluk bu yıl ilk kez yüzde 100'e ulaştı

Türkiye Küçük Otelciler Derneği Başkan yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, bayrama kadar yüzde 50-60 civarlarında seyreden doluluk oranının, ilk kez yüzde 100’lere ulaştığını belirterek, "Pandemi sürecinde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmazsa bu hareketliliğin Ağustos ayında da sürmesini bekliyoruz. Haziran ayındaki kayıplarımızı, Ağustos ayında karşılayacağımızı umut ediyorum" dedi.

Ankara’dan Datça’ya tatile gelen lokanta işletmecisi 24 yaşındaki Recep Sütçü, bayram nedeniyle 4 günlük izni fırsat bularak tatile geldiğini söyledi. Sütçü, "İyi ki gelmişim. Bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimden attım" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUM"

Adanalı muhasebeci 33 yaşındaki Hakan Bahçıvan ise, Datça’ya daha önce de tatil için geldiğini hatırlatarak, Çok iyi bir tatil geçiriyorum. Pandemi nedeniyle önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Herkes kurallara uyarsa, tatilin hiçbir sakıncası yok" diye konuştu. (DHA)

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