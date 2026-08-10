Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos bim katalog yayınlandı! Sporcu gıdalarından mutfak ihtiyaçlarına, şarküteriden aperatiflere kadar aradığınız pek çok seçenek bim market raflarında olacak. Bim de bu hafta protein tozları, çeşit çeşit peynirler, zeytinyağı ve temel bakliyat ürünleri dikkat çekiyor. Bim salı aktüel kampanyalarının yer aldığı bim aktüel ürünler listesindeki tüm seçenekleri keşfetmek için bizi takip edin!

BİM, 18 Ağustos’tan itibaren sporcu besinlerinden temel gıdalara kadar zengin bir aktüel ürün yelpazesi sunuyor. Protein tozu, kreatin, gainer ve protein barların yanı sıra soğuk kahve, meyveli içecekler ve atıştırmalıklar öne çıkıyor. Mutfak alışverişi için pirinç, zeytinyağı, bakliyat, makarna ve sos çeşitleri de raflarda yerini alıyor. Detaylar için içeriğe göz atın!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

25 Ağustos BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

25 Ağustos BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

A101'e Dyson dikey süpürge geliyor! 13 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e Dyson dikey süpürge geliyor! 13 Ağustos 2026 A101 kataloğu

 ŞOK'a Onvo Google TV geliyor! 12 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Onvo Google TV geliyor! 12 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

%1 Yağlı süt Torku 1 L 44,50 TL

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 1

  • %1 Yağlı süt Torku 1 L 44,50 TL
  • Piliç bonfile Banvit 1000 g 149 TL
  • Piliç kangal sucuk Aytaç 450 g 99 TL
  • Tam yağlı taze kaşar peyniri Binvezir 1000 g 389 TL
  • Tam yağlı süzme peynir İçim 900 g 219 TL
  • Az yağlı beyaz peynir Aknaz 1000 g 199 TL
  • Tam yağlı krem peynir Peysan 300 g 72,50 TL
  • Piliç bonfile parçaları Gedik 500 g 139 TL
  • Dana cızbız köfte Namet 400 g 289 TL
  • Az yağlı yoğurt İçim 3000 g 149 TL
  • %3 Yağlı yoğurt Torku 3000 g 199 TL
  • Tam yağlı dilimli kaşar peynir Köylüm 500 g 199 TL
  • Ayran Torku 1 L 49 TL
  • Çıtır tavuk burger Banvit 720 g 249 TL
  • Piliç döner Lezita 1000 g 249 TL
  • Dana macar salam Namet 150 g 89 TL
  • Hindi füme Maret 110 g 49 TL
  • Naneli ayran Dost 300 ml 17,50 TL
  • Hindistan cevizli yaş pasta Osmanoğlu Damak Tadı 500 g 179 TL
  • Çikolata kaplı muz Frutein 120 g 169 TL
  • Yaban mersinli kefir Altınkılınç 250 ml 42,50 TL
  • Mangolu & portakallı kefir İçim 1 L 94 TL
  • %1,5 Yağlı süt Torku 6x200 ml 92,50 TL
  • Çilekli milkshake Sek 285 ml 44,50 TL
  • Laktozsuz kefir Torku 1 L 85 TL
  • Torku Miniki 6x180 ml 92,50 TL
  • Çilek & sade Fair Gold 680 ml / 500 g 175 TL
  • Sade & çikolatalı Sek 500 ml / 368 g 129,50 TL

Baldo pirinç Efsane 5 kg 369 TL

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 2

Baldo pirinç Efsane 5 kg 369 TL
Riviera zeytinyağı Alsan 5 L 899 TL
Bulgur çeşitleri Tat 1 kg 37,50 TL
Makarna çeşitleri Pastavilla 500 g 35 TL
Tagliatelle makarna Pasta Veneta 500 g 69 TL
Kore usulü körili Noodle Dudomi 10x70 g 119 TL
Kandil simidi Mehmet Reis 150 g 79 TL
Tam buğdaylı proteinli lavaş Unlüx 360 g 69 TL
Karbonat Kent Boringer 1 kg 65 TL
Hamur kabartma tozu Kent Boringer 20x10 g 32,50 TL
Şekerli vanilin Kent Boringer 20x5 g 27,50 TL
Fibre gevrek ekmek Wasa 230 g 99 TL
Teremyağ kase margarin Ülker 250 g 47,50 TL
Topping sos çeşitleri Gülsan 350 g 69 TL
Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g set Tukaş 109 TL
%100 Nar ekşisi Şitoğlu 340 g 139 TL
Susam Destan 200 g 39 TL
Haşlanmış bakliyat çeşitleri Duru 400 g 37,50 TL
Granola çeşitleri Yayla 200 g 99 TL
Zeytin siyah 351-460 adet/kg Rem 2 kg 215 TL
Çilek reçeli Lokman 1 kg 105 TL
Cocopops kakaolu mısır gevreği Kellogg's 2x700 g 189 TL
Sirke çeşitleri Doğanay 1 L 34,50 TL

Çikolatalı kek aromalı High Protein Tozu 400 g Protein Ocn 799 TL

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 3

  • Çikolatalı kek aromalı High Protein Tozu 400 g Protein Ocn 799 TL
  • Bardak limonata çeşitleri Le'monatta 250 ml 25 TL
  • Bisküvi aromalı Mass Gainer 1,3 kg Protein Ocn 799 TL
  • Aromasız Kreatin 250 g Protein Ocn 299 TL
  • Protein Bar 50 g Protein Ocn 59 TL
  • Limonata aromalı Pre-Supreme 250 g Protein Ocn 299 TL
  • Ahududu aromalı Kolajen 250 g Protein Ocn 399 TL
  • Zma Flava 219 TL
  • Multivitamin Flava 219 TL
  • Enerji içeceği Hotline 1 L 43,50 TL
  • Soğuk kahve çeşitleri Ice Break 375 ml 55 TL
  • Cool Lime aromalı maden suyu Avşar 6x200 ml 79,50 TL
  • Şeftali aromalı soğuk çay Lipton 4x1 L 169 TL
  • Gazlı içecek kola Pepsi 4x1 L 169 TL
  • Portakal aromalı gazlı içecek Kristal 2,5 L 62,50 TL
  • Karpuz çilek aromalı gazlı soğuk çay Jusstea 330 ml 27,50 TL
  • Dubai çikolatası aromalı karışım kahve Jacobs 8'li 82,50 TL
  • Finger Bisküvi Ülker 750 g 95 TL
  • Kakaolu fındık kremalı rulo gofret Wafer Master 6x108 g 249 TL
  • Karışık meyve ve kola aromalı yumuşak şekerleme Haribo Sweet Mix 400 g 99 TL
  • Meyve bar Züber 40 g 49 TL
  • Kinder Bueno çikolatalı gofret 2x21,5 g 36 TL
  • Mısır çerezi Munchiz 117 g 39 TL
  • Nane aromalı şekersiz tablet şeker Mentos Clean Breath 21 g 35 TL

Bu içerik 18 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş keyfi! Philips Tıraş Makinesi indirimde

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş keyfi! Philips Tıraş Makinesi indirimde

 Gün boyu süren rahatlık şimdi indirimde: PUMA Darter Pro

Gün boyu süren rahatlık şimdi indirimde: PUMA Darter Pro

LEGO Şimşek McQueen’de fırsat zamanı!

LEGO Şimşek McQueen’de fırsat zamanı!

 Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

 Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

 Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

 Yazın vazgeçilmezi Stanley Quencher termosta indirim var!

Yazın vazgeçilmezi Stanley Quencher termosta indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

LEGO Şimşek McQueen’de fırsat zamanı!

LEGO Şimşek McQueen’de fırsat zamanı!

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş keyfi! Philips Tıraş Makinesi indirimde

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş keyfi! Philips Tıraş Makinesi indirimde

25 Ağustos BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

25 Ağustos BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Gün boyu süren rahatlık şimdi indirimde: PUMA Darter Pro

Gün boyu süren rahatlık şimdi indirimde: PUMA Darter Pro

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

Priz aratmayan güç: Philips Dikey Süpürge indirimde

Priz aratmayan güç: Philips Dikey Süpürge indirimde

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Kum temizlemeye son! Haustier Kedi Tuvaleti şimdi indirimde

Kum temizlemeye son! Haustier Kedi Tuvaleti şimdi indirimde

Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

Gün boyu süren rahatlık indirimde: Camper Drift Walk

Gün boyu süren rahatlık indirimde: Camper Drift Walk

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

LEGO Şimşek McQueen’de fırsat zamanı!

LEGO Şimşek McQueen’de fırsat zamanı!

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş keyfi! Philips Tıraş Makinesi indirimde

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş keyfi! Philips Tıraş Makinesi indirimde

25 Ağustos BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

25 Ağustos BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Gün boyu süren rahatlık şimdi indirimde: PUMA Darter Pro

Gün boyu süren rahatlık şimdi indirimde: PUMA Darter Pro

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında bazı görevlere atamalar yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığında bazı görevlere atamalar yapıldı

Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: 7 aylık tablo ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı: 7 aylık tablo ortaya çıktı

İstanbul'a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete'de

İstanbul'a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.