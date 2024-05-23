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Türk Eximbank sendikasyon kredisi! 728 milyon dolar kaynak sağlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 10:04
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Türk Eximbank, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile 728 milyon dolar tutarında kaynak sağladığını duyurdu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 190 baz puan maliyet düşüşüyle sağlanan sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yoğun talep geldi. Bankadan yapılan açıklamaya göre işleme 14’ü yeni olmak üzere Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 34 önde gelen finansal kuruluş katıldı.

Türk Eximbank sendikasyon kredisi! 728 milyon dolar kaynak sağlandı

Türk Eximbank, Bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı beşinci sendikasyon kredisi işlemi ile 560 milyon Euro ve 120 milyon dolar olmak üzere toplam 728 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. MUFG Bank, Ltd. ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde ve MUFG Bank’ın Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak yer aldığı 1 yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank sendikasyon kredisini yüzde 110 oranında yeniledi.

"SENDİKASYON İŞLEMİMİZİ YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE YENİLEMİŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, başarıyla tamamlanan sendikasyon işlemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadın girişimci KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için kredi desteğimizi artırma ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ’lere kaynak sağlanması hedefi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemimizi yüzde 100’ün üzerinde yenilemiş olmaktan gurur duyuyoruz."dedi.

Güney, "Yapmış olduğumuz sendikasyon işleminde maliyetlerin düşmesinin yanında 14 yeni finansal kuruluşun katılımının sağlanmış olmasını ülkemize ve kurumumuza duyulan güveni yansıtan önemli gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu işlem ile beraber sene başından itibaren sağladığımız 3,2 milyar dolar tutarındaki uluslararası kaynağın ihracat sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Eximbank sendikasyon kredisi
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