Türk Hava Yolları İspanyol devine ortak oldu! İmzalar atıldı

Türk Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu Air Europa’dan azınlık hisse alımıyla ilgili önemli bir süreci daha tamamladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, iki taraf arasındaki işlem belgelerinin imzalandığı ve ortaklık anlaşmasının resmileştiği belirtildi.

THY açıklamasında, bundan sonraki aşamanın düzenleyici kurumların onay süreci olduğunu ve bu sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

DEV YATIRIM

Daha önce yapılan açıklamalara göre yatırımın büyük kısmı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ve toplam tutarın 300 milyon Euro olacağı ifade edildi. Kapanış sürecindeki teknik ve finansal düzenlemelere bağlı olarak, THY’nin Air Europa’daki payının yüzde 25 ile 27 arasında değişmesi bekleniyor.