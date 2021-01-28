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Türk-İş açıkladı! İşte ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 12:06 | Son Güncelleme

Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu.

Türk-İş açıkladı! İşte ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı Ocak ayı sonuçları açıklandı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN 'AÇLIK SINIRI' AÇIKLANDI

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 652 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 638 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 222 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış gösterdi.

Yılın ilk ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 2,39'u bulurken, gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 19,48 oldu.

AYÇİÇEĞİNİN LİTRELİK FİYATI 17 LİRA OLDU

Süt, yoğurt, peynir grubunda yüksek oranda gerçekleşen fiyat artışları mutfak harcamasına bu ay gelen ek maliyetin temel nedeni oldu.

Kıyma, kuşbaşı ve sakatat ürünlerinin fiyatı değişmedi ancak tavuk fiyatı arttı. Balık fiyatları, geçtiğimiz aya göre biraz artış gösterdi. Hamsiye gelen avlanma yasağı sonrası istavrit fiyatı artarken, hamsinin tezgahlarda yerini almasıyla fiyatı geriledi, diğer balık çeşitlerinin fiyatı genelde değişmedi.

Geçen ay yumurtada görülen fiyat artışı bu ay geriledi ve tanesi 94 kuruş olarak hesaplandı.

Sebze-meyve fiyatları ocak ayında ortalamada geriledi. Bu gerilemede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi oldu. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 7,19 liradan 6,62 liraya geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6,68 lira olurken, ortalama meyve fiyatı 6,50 lira olarak hesaplandı.

Ekmek fiyatı değişmedi. Bakliyat ürünlerinin fiyatları bu ay değişmezken, makarna, un ve irmik fiyatı arttı.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı artış gösterdi. Ayçiçeğinin 1 litrelik fiyatı 17,90 lira oldu. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, şeker ve tuz ile salça da ocak ayında fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu.

Pekmezin fiyatı ise arttı.

Kaynak: AA

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