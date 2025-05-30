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Türk-İş açıkladı: Mayıs Ayında açlık sınırı rekor kırdı! Yoksulluk sınırı 80 bin TL'yi aştı!

Türk-İş’in mayıs ayı araştırması, Türkiye’de ekonomik zorlukların derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Açlık sınırı 25 bin 92 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 TL’ye yükselerek rekor kırdı. Gıda enflasyonunun yüzde 4,39 artması, milyonlarca ailenin geçim mücadelesini zorlaştırırken, asgari ücretin bu sınırların çok gerisinde kalması dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Türk-İş açıkladı: Mayıs Ayında açlık sınırı rekor kırdı! Yoksulluk sınırı 80 bin TL'yi aştı!
Sedef Karatay

Türk-İş’in mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları açıklandı. Rapora göre, ekonomik koşulların giderek ağırlaşmasıyla birlikte açlık ve yoksulluk sınırında ciddi bir artış yaşandı.

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AÇLIK SINIRI İLK 5 AYDA 22 BİN LİRAYI GEÇTİ

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 24 bin 36 TL’den 25 bin 92 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 81 BİN 734 TL’YE ULAŞTI!

Türk-İş’in raporuna göre, açlık sınırı 2025 yılının ilk beş ayında 22 bin 104 liralık asgari ücretin 2 bin 988 lira üzerine çıktı. Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor.

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Gıda harcaması dışındaki diğer zorunlu ihtiyaçlar (kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık gibi) eklendiğinde ise yoksulluk sınırı 81 bin 734 TL’ye ulaşıyor. Bu rakamlar, asgari ücretin yoksulluk sınırının yalnızca üçte biri seviyesinde olduğunu gösteriyor.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 4,39 ARTTI

Raporda, gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiği vurgulandı. Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4,39 oranında yükseldi.

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Türk-İş, “mutfak enflasyonu” olarak adlandırılan yıllık gıda fiyatlarındaki artışın ise yüzde 32,27 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bu artış, özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişlerinden kaynaklanıyor. Sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışı, hane halkı bütçesini derinden etkiliyor.

Hissenet
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