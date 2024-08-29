TÜRK-İŞ açıkladı... Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı yükseliyor... Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin TL'yi geçti

Türkiye ekonomik olarak zor zamanlardan geçmeye devam ediyor. TÜRK-İŞ 2024 Ağustos ayı açlık ve yoksulluk verisini paylaştı. TÜRK-İŞ'in verisine göre, yoksulluk ve açlık sınırı artmaya devam ediyor.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 271 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırını içine kapsayan, gıda harcaması, giyim, konut harcamaları, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların aylık harcaması ise 62 bin 772 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ise yaşama maliyeti 24 bin 962 lira oldu.

Gıdada yaşanan enflasyonu vatandaş alışveriş yaparken yoğun olarak hissederken verilerde bunu ispatladı. TÜRK-İŞ'in verisine göre mutfak enflasyonu, aylık yüzde 0,19, 12 aylık yüzde 57,99, yıllık ortalama yüzde 77,66 olarak hesaplandı. Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen Açlık-Yoksulluk Sınırı bu ay da temel gıda fiyatlarının çoğunlukta sabit kalması ve küçük miktarlardaki artışlar nedeniyle yüzde 0,19 oranında hesaplandı.

Türk-İş Uzmanları tarafından ülke genelinde en çok tercih edilen süpermarketler ve Ankara’nın farklı semtlerindeki halk pazarlarına gidilerek hesaplanan açlık yoksulluk araştırması, geçtiğimiz Temmuz ayına göre 37 TL arttı.

Yılın ilk 5 ayında 3 bin 921 TL artış görülen Açlık Sınırında, (Ocak 2024(15.048 TL) – Mayıs 2024(18.969 TL)) son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleştiği görüldü."

TEMMUZ AYINDA NE KADARDI?

Temmuzda açlık sınırı 19 bin 234,43 TL, yoksulluk sınırı 62 bin 652,87 TL , bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 901,78 TL olarak gerçekleşmişti.