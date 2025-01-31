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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücreti geçti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.01.2025 10:41
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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, açlık sınırı 2025'in ilk ayında 22 bin 131,06 TL’ye olurken; yoksulluk sınırı da 72.088,14 TL’ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 28.756,29 TL olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücreti geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık ve yoksullk sınırını paylaştı. Her ay açlık ve yoksulluk verilerini açıklayan TÜRK-İŞ, 2025'in ilk verilerini de kamuoyu ile paylaşmış oldu. Açlık-Yoksulluk Sınır araştırmanın 2025 Ocak ayı sonuçları açıklandı.

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AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 22.131,06 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 72.088,14 TL’ye ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28.756,29 TL ’ye yükseldi.

Açıklanan açlık sınırına göre, yeni yılın ilk ayında açlık sınırı asgari ücreti aştı. Asgari ücret 22 bin 204 lira olarak belirlenirken açlık sınırı 22 bin 131 TL olarak açıklandı.

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MUTFAK ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Ocak 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında, yıllık değişim oranı yüzde 47,06 ve yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret açlık sınırı türk iş yoksulluk sınırı
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