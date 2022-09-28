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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücretin bin 745 TL üzerinde...

28.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş açlık sınırını 7.245,18 TL (önceki 7.245,76 TL), yoksulluk sınırını ise 23.599,93 TL (önceki 22.442,20 TL) açıkladı. Verilere göre açlık sınırı asgari ücretin bin 745 TL üzerinde gerçekleşti. Gıda kalemleri geçen aya göre yüzde 5,75 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 130'a dayandı. İşte Türkiye’deki açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili son dakika yapılan açıklamanın detayları…

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücretin bin 745 TL üzerinde...

Asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükselmesinden kısa bir süre sonra açıklanan açlık sınırı rakamları dikkat çekti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,75 arttığını; açlık sınırının ise 7.245 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Böylece açlık sınırı, mevcut asgari ücretin 1.745 TL üzerinde gerçekleşti. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark geçen ay 1.390 TL civarındaydı.

Türk-İş verilerine göre Ekim 2021'de ilk kez 10.000 TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı eylülde 23 bin 600 TL'ye yükseldi. Geçen ay yoksulluk sınırı 22 bin 442 TL olmuştu. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin 469 TL’ye yükseldi.

Verilere göre gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 5,75, yılbaşına göre yüzde 76,80 ve son 12 ayda yüzde 130 oldu.

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KALICI YOKSULLUK VURGUSU

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "TL değer kaybediyor, fiyatlar doludizgin artıyor, alım gücü hızla düşüyor. Sabit gelirliler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar. Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık, mal ve hizmet fiyatlarını bozarken, bu geçici yoksunluk ön görülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor.

YAŞAMAK İÇİN 3.970 TL'YE DAHA İHTİYAÇ VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentileri çıpalayamadığı bir ortamda enflasyon beklentisi gerçekleşen enflasyonla şekilleniyor. Bu da kendi kendini besleyen bir enflasyonist atmosfer yaratıyor. Ankara’da asgari ücret alan bekâr bir çalışanın, aylık yaşama maliyetini karşılayabilmesi için 3970 TL daha bulması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon gıda
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