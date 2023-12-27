Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararına şerh koyduklarını açıkladı: 18 bin lira ve 2 müzakere istedik

2024 yılı asgari ücretin belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından yetkililerle bir araya geldi. Yapılan kritik toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Çalışanları ezdirmeme sözünü yerine getirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

"18 BİN LİRA VE YILDA İKİ DEFA MÜZAKERE İSTEDİK"

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından söz alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 2 saat öncesine kadar herhangi bir rakam söylemediklerinin altını çizerek şu ifadleri kullandı:

"Aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27’si, biz Türk-İş olarak bugüne kadar 2 saat evveline kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2 saat evvel sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza rakamı telaffuz ettik.

Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca arkadaşlarımız evinin enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldu. Türk-İş'in talebi asgari ücretin 18 bin lira olması ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Ama anlaştıkları rakam 17 bin lira. Ben burada Türk-İş'in talebini de açıklamış oldum. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef ülkemde geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir. Enflasyon durmadığı sürece yılda bir kere asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz."

BAKAN'A 'ŞERH KOYUYORUZ' DEDİ

Atalay toplantının bitiminde ise Bakan Işıkhan'a "Karara şerh koyuyoruz" ifadelerini kullandı.







