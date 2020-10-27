FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş: Bütün basın çalışanları yıpranma hakkından yararlandırılmalı

Türk-İş: Bütün basın çalışanları yıpranma hakkından yararlandırılmalı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Türk-İş Konfederasyonu, bütün basın çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) kapsamına alınmasını talep etti.

Türk-İş: Bütün basın çalışanları yıpranma hakkından yararlandırılmalı

Türk-İş Konfederasyonu yönetim kurulu adına yapılan yazılı açılamada, fiili hizmet süresi zammının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde düzenlenen özel bir sosyal güvenlik uygulaması olduğu belirtildi.

Uygulamanın, kanunda belirtilen iş yerlerinde çalışan ve belirlenmiş iş risklerine fiilen maruz kalıp diğer çalışanlara göre daha fazla yıpranan sigortalılara pozitif ayrımcılık niteliğinde olduğuna işaret edilerek, bu imkanın kapsamdaki çalışanların emeklilik süresini öne çektiği vurgulandı.

Basın çalışanlarının da kamuoyunda yıpranma olarak bilinen haktan yararlandığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Bu konuda çok defa düzenleme yapılmıştır. Son düzenlemeyle uygulamadan yararlanan basın çalışanlarının kapsamı daraltılmıştır. Örneğin, 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde itibari hizmet süresi kapsamında olan 'matbaa iş yerlerinde çalışan' bazı basın çalışanları 1 Ekim 2008 sonrasında fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmemiştir. Ülkemizde bu türden tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışmayı teşvik etmek, burada çalışan kişileri yaptıkları işten dolayı ödüllendirmek ve yıpranmalarını hesap ederek daha erken emekli olmalarını sağlamak adına yapılan fiili hizmet süresi zammı düzenlemesi yıllardır adil bir çerçeveye oturtulamamıştır.

Bu haktan yararlanması gereken, tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışan işçilerin bu haktan mahrum bırakılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, zehirli gaz, aşırı gürültü, yüksek sıcaklık ve düşük aydınlatma ortamında çalışmalarından dolayı sağlıkları olumsuz etkilenen ve hızla yıpranan bütün basın çalışanlarını kapsayacak şekilde yasal düzenleme yapılması önemli görülmektedir."

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Fesih kısıtının uzatılması ne anlama geliyor?Fesih kısıtının uzatılması ne anlama geliyor?
Altın düşüyor mu?Altın düşüyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor
Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor
EPDK'dan önemli karar!
EPDK'dan önemli karar!
Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor! Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor
Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor! Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
KYK borcu yapılandırma mı gelecek?
KYK borcu yapılandırma mı gelecek?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Piyasalar bu haberi bekliyor
Piyasalar bu haberi bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gayrimenkul vergilendirmesine yeni model geliyor
Emlak Vergisi'nde sistem değişiyor! İşte ayrıntılar
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi
Bakanlık duyurdu! 175 kişi alınacak
Bakanlık duyurdu! 175 kişi alınacak
Bakan Varank’tan finansal piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin açıklama
Bakan Varank’tan finansal piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin açıklama
Fetih kısıtı araştırılıyor... Fesih kısıtı nedir? Fesih kısıtının uzatılması ne anlama geliyor?
Fesih kısıtının uzatılması ne anlama geliyor?
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim'de açılıyor! İlk 10 gün ücretsiz olacak
İlk 10 gün ücretsiz olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.