Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Türkiye ekonomisini eleştirdi: "Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz"

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yol-İş Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantı, konfederasyon bölge başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, yüksek enflasyon, asgari ücret, kıdem tazminatı gibi maddeler ele alındı.

Ağar'ın burada yaptığı konuşma ise dikkat çekti. Ağar, Türkiye'nin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik krizin bedelini işçilerin ödediğini ifade etti. Bu iş masa başında çözülmüyorsa meydanlara sıçrar diyen Ağar, "Meydanları bizim ısıtmamız lazım. Eğer masa başında müzakerede bu işler çözülmüyorsa meydanlara sıçrar. Temennimiz masa başından müzakere ile çözülen işlerdir. Sendikalı olan kamuda çalışan işçilerin de tamamı mutsuz. Türkiye’de mutlu azınlık her zaman var. Ama çilesini biz çekiyoruz. Ekonomiye katkıyı biz veriyoruz ve bütün kamu işini biz yapıyoruz. Alın terimizle çalışıyoruz ama karşılığını alamıyoruz o nedenle feryadımız talebimizdir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de uzun zamandır sorun olan ve halihazırda mücadele edilen kayıt dışılık, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, güvencesiz çalıştırma gibi sorunlara da değinen Ağar, şu ifadeleri kullandı:

''Çalışanın emeklinin hakkını arıyoruz. Sokakta enflasyonu en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 690 Sayılı Kanun Hükmünde kadroya giren işçilerin kanunlarındna doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. KİT’lerde ve kamuda taşeron işçiliğinde yaşanan sorunlar sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız. Büyük bir adaletsizlik var. Şu anda kamuda çalışan arkadaşlarımızın almış olduğu ücretlerin yüzde 27’si vergi için kesiliyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını her zaman savunacağız.''