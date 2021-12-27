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Türk-İş: Gıda fiyatları aralıkta rekor hızda arttı

27.12.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksi aralık ayında rekor artış kaydetti. Türk-İş araştırmasına göre gıda fiyatları, kasım ayında aylık yüzde 25,75, yıllık yüzde 54,96 arttı.

Türk-İş: Gıda fiyatları aralıkta rekor hızda arttı

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksi aralık ayında rekor artış kaydetti. Türk-İş araştırmasına göre gıda fiyatları, kasım ayında aylık yüzde 25,75, yıllık yüzde 54,96 arttı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının aralık ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonu, aralık ayında aylık bazda yüzde 25,75, yıllık bazda yüzde 54,96 ile rekor hızda yükseldi. Gıda fiyatlarındaki yükseliş kasım ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 26,82 olarak açıklanmıştı.

AÇLIK SINIRI 4 BİN 13 TL

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 13.072,51 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4.926,94 TL’ye çıktı.

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 822 TL arttı. Sadece aylık toplam harcama tutarındaki artış ise 2.677 TL olarak gerçekleşti. Yıllık artış mutfak harcamasında 1.423 TL ve toplam harcama olarak 4.636 TL oldu.

ETİN KİLOGRAM FİYATI ORTALAMA 30 LİRA ARTTI

Süt başta olmak üzere bütün markaların ürün çeşitlerinde yüksek oranda artış gerçekleşti. Sütte bir aylık artış yüzde 35,3 olarak hesaplandı. Bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği aylık ek yük 135 lira oldu.

Kıyma ve kuşbaşı et ile tavuk fiyatı artarken, sakatat ürünlerinden sadece dana ciğeri fiyatı yükseldi. Kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı ortalama 30 lira (yüzde 26,1) arttı. Tavuktaki artış yüzde 17,1 oldu. Fiyat artışlarından balık da payını aldı ve ortalama kilogram fiyatı yükseldi.

Yumurtanın tanesi 1,30 liradan 1,80 liraya yükseldi. Bakliyat ürünlerinden özellikle ithal edilenler, döviz kurundaki artışa paralel daha pahalı olurken, dövizdeki düşüş ürün fiyatlarına yansımadı.

Yaş sebze-meyve fiyatları da bu ay ortalama olarak artış gösterdi. Mutfakta ağırlıklı kullanılan patatesteki fiyat artışı ise dikkati çekti ve kilogramı 7 liraya kadar yükseldi. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay artarak 8,69 lira oldu.

Ekmekte beklenen fiyat artışı resmi olarak gerçekleşti. Ankara'da 200 gramı 1,75 liradan satılan ekmeğin yeni fiyatı 2,25 lira ve kilogram fiyatı da 11,25 lira oldu. Böylece zam oranı yüzde 28,57 olarak hesaplandı. Makarna ve irmik fiyatı değişmezken, pirinç fiyatı biraz arttı.

Tereyağı ve margarin fiyatı yükseldi. Ayçiçek yağının litresi bu ay 51,90 liraya çıktı. Zeytinyağı fiyatı da arttı. Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ortalamada fazla değişmedi.

Şeker fiyatı yüzde 57,8 arttı ve fakat tuz fiyatı değişmedi. Pekmez ve reçel fiyatı yükseldi, bal fiyatı değişmedi. Çay fiyatı, düşük oranda da olsa bu ay yine arttı. Salça fiyatı ise aynı kaldı.


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