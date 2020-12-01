FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 15:00 | Son Güncelleme

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiği toplantıda üç konfederasyonun dirsek temasını sürdürmesi kararlaştırıldı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret açıklaması

Zam pazarlığı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün'ün katıldığı toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı.

Samimi bir havada geçen toplantıda, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.

ATALAY, 3 ARALIK'TA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi temsil eden Türk-İş, 2018'deki asgari ücret görüşmelerinde farklı bir uygulamaya giderek komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde kadın bir çalışana yer vermişti. Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olan Gülden Görmez, o yılki komisyonda yer almıştı.

Türk-İş'in bu yıl da benzer bir değişikliğe gidip, işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir basın toplantısı düzenleyip, işçi heyetinde yer alacak üyeleri tanıtması ve asgari ücret görüşmelerindeki taleplerini dile getirmesi bekleniyor.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
En yüksek mevduat faizi veren banka!En yüksek mevduat faizi veren banka!
Jandarma astsubay alımları olacak mı?Jandarma astsubay alımları olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir
Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Sokağa çıkma yasağında neler serbest?
Sokağa çıkma yasağında neler serbest?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Kamuda mesai saatlerine düzenleme
Kamuda mesai saatlerine düzenleme
Başvurular tekrar başladı
Başvurular tekrar başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Kervan Gıda halka arza başladı!
Kervan Gıda halka arza başladı!
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların 32 günlük mevduat faizleri Aralık 2020... Aralık'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Aralık bankaların faiz oranları listesi
En yüksek mevduat faizi veren banka!
Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü
Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü
Bankaların altın hesabı faizleri Aralık 2020... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!
Hangi bankanın altın faiz oranı fazla?
Bankaların döviz faiz oranları Aralık 2020... Aralık ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka! Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Döviz hesabına en yüksek faiz veren banka!
Şifa deposu cennet hurmasının tanesi sadece 60 kuruş
Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş
Borcu olanlar dikkat! Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.