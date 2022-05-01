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TÜRK İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Genel Başkan Ergün Atalay: Temmuz'u beklemenin anlamı yok

01.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bırakan Atalay, burada yaptığı açıklamada "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok." diye konuştu.

TÜRK İŞ'ten asgari ücret açıklaması! Genel Başkan Ergün Atalay: Temmuz'u beklemenin anlamı yok

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grup, ardından Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün 81 vilayette, 5 bölgemizde 424 sendikamız, 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı, örgütlenme'. Bu saatte Türkiye'nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını, örgütlenmeyi anlatacak. TÜRK- İŞ her siyasi görüşten, her düşünceden, her takımı tutan topluluktan oluşan bir devasa bir kurum. 70 senedir, ülkeden yana olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk. Türk bunu sürdürmeye devam edecektir" dedi.

TÜRK İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

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Gazetecilerin asgari ücrete ara zamla alakalı sorduğu soruyu yanıtlayan Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralık'ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4'ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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