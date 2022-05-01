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Bakan Bilgin 'Sürprizimiz olacak' diye duyurmuştu! Emekli maaşına zammın detayları bugün açıklanıyor

01.05.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözü kulağı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrilmiş durumda. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde emekli maaşları ile ilgili 'sürpriz'li müjde paylaşmış, detaylar için 1 Mayıs'a işaret etmişti. Emekli maaşına zam bekleyenlerin iple çektiği gün geldi çattı.

Bakan Bilgin 'Sürprizimiz olacak' diye duyurmuştu! Emekli maaşına zammın detayları bugün açıklanıyor

Yaklaşık 14 milyon emekli bugün Bakan Bilgin'den gelecek açıklamayla emekli maaşı zammına ilişkin ayrıntıları öğrenecek. Bakan Bilgin, temmuzdaki 'emekli maaşı' sürprizinin detaylarını bugün paylaşacak.

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Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım."

Bu açıklamanın ardından Bakan Bilgin'den gelecek açıklama merakla bekleniyor.

OCAKTA YÜZDE 31'E YAKIN ZAM YAPILMIŞTI

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN 500 LİRAYA YAKLAŞACAK

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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