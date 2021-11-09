Türk-İş'ten "asgari ücret" açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücretle ilgili önemli açıklama geldi. Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle bir araya geldi. Atalay yaptığı açıklamada bu sene toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücretin altına imza atmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Maden işçileriyle bir araya gelen Atalay, bu bölgenin 5 bin maden şehidi verdiğini söyledi.

"Bu ülkenin altı da üstü de vatan." diyen Atalay, "Biz bu vatanın evlatlarıyız. Onun için bu ülkede madenci şehidine de onun ailesine de her gün ortalama 3 güvenlik görevlisi can veriyor, onlara da ailelerine de minnet duymaya devam ediyoruz. Duymayanların da karşısında dikilmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalay, madencinin problemlerini çözmeye çalıştıklarını belirterek, "1900'a yakın arkadaşımız emekli oldu. Bu bölgenin işçiye ihtiyacı var. Zonguldak'ın madene, madenin Zonguldak'a ihtiyacı var. Türkiye'nin de bu bölgeye ihtiyacı var." dedi.

"TOPLUMU TEBESSÜM ETTİRECEK ASGARİ ÜCRET İSTİYORUZ'

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını, 45 senedir bu sürecin devam ettiğini anımsatan Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız.

Bir arzum daha var; asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, iş veren ne vereceğini bilsin."

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve iş veren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız." dedi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDECEĞİZ

Dün asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ARALIK AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.



