Türk-İş’ten genel grev uyarısı

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün Ankara’da toplandı. Yapılan toplantıya Türk-İş’e üye sendikaların başkanları katıldı. Toplantıda çalışanların brüt maaşlarının üçte birini fona aktaracak olan kıdem tazminatı düzenlemesi eleştirilirken Başkanlar Kurulu düzenlemeyi genel grev kararı olarak kabul etti. Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride şöyle denildi: 1 - Hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin kıdem tazminatı hakkı yeniden düzenlenmek ve zaman içinde ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı işçinin ailesiyle birlikte geleceğinin güvencesidir. İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlamaktadır. İşçiler, kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı bir hak olarak görmüştür. 2 - İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemimize giren kıdem tazminat, zamanla düzenlenerek geliştirilmiş ve günümüze kadar getirilmiştir. Günümüzde, kıdem tazminatı müessesesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı emeklilik sistemi” olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı - 50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir.

3 - Tüm dünyayı etkisi altına almış Covid-19 salgınının etkileri ülkemizde de devam etmektedir. Başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, ücretli çalışanların temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. Yaşanan bu sorunlara karşı çözüm üretilmesi gerekirken, kıdem tazminatı değişikliği konusunun yeniden gündeme getirilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. 4 - Hem işçilerin hem de işverenlerin gündemi küresel salgın Covid-19’in yol açtığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelinmesidir. Toplumun geniş kesimlerinin beklentisi ve talepleri de bu yöndedir. Ne bundan önceki dönemde ne de bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. İşçileri ve ailelerini endişeye sevk etmiştir. 5 - Türk-İş Başkanlar Kurulu, her yıl farklı adlar ve değişikliklerle gündeme getirilen ve kıdem tazminatında mevcut düzenlemeye göre hak kaybına neden olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifade etmektedir.