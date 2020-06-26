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Türk-İş’ten genel grev uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Ankara'da toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı düzenlemesinin Meclis'e geldiği an genel grev kararı alınacağını belirtti. Türk-İş Başkanı Erğün Atalay, "Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda” diye konuştu.

Türk-İş’ten genel grev uyarısı

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün Ankara’da toplandı. Yapılan toplantıya Türk-İş’e üye sendikaların başkanları katıldı. Toplantıda çalışanların brüt maaşlarının üçte birini fona aktaracak olan kıdem tazminatı düzenlemesi eleştirilirken Başkanlar Kurulu düzenlemeyi genel grev kararı olarak kabul etti.

Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride şöyle denildi:

1 - Hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin kıdem tazminatı hakkı yeniden düzenlenmek ve zaman içinde ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı işçinin ailesiyle birlikte geleceğinin güvencesidir. İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlamaktadır. İşçiler, kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı bir hak olarak görmüştür.

2 - İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemimize giren kıdem tazminat, zamanla düzenlenerek geliştirilmiş ve günümüze kadar getirilmiştir. Günümüzde, kıdem tazminatı müessesesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı emeklilik sistemi” olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı - 50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir.

3 - Tüm dünyayı etkisi altına almış Covid-19 salgınının etkileri ülkemizde de devam etmektedir. Başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, ücretli çalışanların temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. Yaşanan bu sorunlara karşı çözüm üretilmesi gerekirken, kıdem tazminatı değişikliği konusunun yeniden gündeme getirilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

4 - Hem işçilerin hem de işverenlerin gündemi küresel salgın Covid-19’in yol açtığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelinmesidir. Toplumun geniş kesimlerinin beklentisi ve talepleri de bu yöndedir. Ne bundan önceki dönemde ne de bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. İşçileri ve ailelerini endişeye sevk etmiştir.

5 - Türk-İş Başkanlar Kurulu, her yıl farklı adlar ve değişikliklerle gündeme getirilen ve kıdem tazminatında mevcut düzenlemeye göre hak kaybına neden olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifade etmektedir.

6 - Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır.

7 - Türk-İş Başkanlar Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir. Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında “kıdem tazminatı” ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir.

8 - Türk-İş Başkanlar Kurulu, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler dikkate alınarak sürekli toplantı halinde olacak ve Konfederasyonumuz tarafından sürdürülen çalışmaların daha sonraki aşamaları belirlenecektir. Bunun ilk adımı olarak 29 Haziran 2020 Pazartesi günü, 81 ilde Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temsilcileri, işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenlenecektir.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
LAF VAR İCRAAT YOK.. Bİ TAZMİNATİMİZ VARDİ..ONADA GÖZ DİKTİNİZ.. AMA EYT 2023 TE CVP VERECEK SİZE..HELE O SURDURULE BİLİRLİK YOK DİYEN BAKAN .. SECUM DEN ONCE VAR.. SONRA YOK.. İKİ YÜZLÜLÜK...BU ..AZ KALDİ ..EYT....
bizde çalışan işçiler hakkımızı sonuna kadar arayacağız hakkimizi yedirmeyecegiz
Helal olsun. Diğerlerini de aynı duyarlılığa bekliyoruz. Zamanında gösterilmeyen tepkiler ssbebiyle Eyt var, Abo var.
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