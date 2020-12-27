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Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2020 13:33 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yarınki son toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini duyurdu.

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz

Milyonlar yarın gerçekleşecek asgari ücret son toplantısına kilitlenirken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yeni bir açıklama geldi.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

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