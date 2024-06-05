Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor: "Çok uygun, çok şaşırdık"

Türkiye'de Bodrum, Çeşme gibi tatil yerlerinde gündem olan yüksek fiyatların ardından Türklerin de tatil rotası değişti. Kapıda vize uygulamasıyla Türklerin yaz tatili için tercihi Yunan adaları oldu. Adalara tatile gidenler fiyatların ucuz olduğun söyleyerek, "Çok şaşırdık gerçekten" yorumunu yaptı. Türk kahvesi, döner ve aynı denizden çıkan deniz ürünleri Türkiye'den daha ucuza satılıyor.

"TÜRKİYE'DE FİYATLAR PAHALI OLDUĞU İÇİN GELİYORLAR"

Now Haber'e konuşan Yunanistan'da restoranda çalışan bir kişi, "Buraya geliyorlar çünkü fiyatlar ucuz, yemeklerimiz güzel. Türkiye'de fiyatlar pahalı olduğu için geliyorlar." dedi.

"ÇOK UYGUN, ÇOK ŞAŞIRDIK"

Yunan adalarına giden bir Türk de, "Çok uygun, çok şaşırdık gerçekten. Türkiye ile kıyasladığımız zaman kendi ülkemizde Türk kahvesini daha pahalıya içiyoruz. Kos Adası'nda 2 Euro'ya Türk kahvesi içtik, Türkiye'de 120 TL civarında" diye konuştu.

Türkler, Türk kahvesini bile Yunan Adası Kos'ta birçok tatil yöresinden daha ucuza içebiliyorlar. Kapıda vize uygulamasından sonra Yunan adalarına ilgi gösteren Türkler yemek fiyatlarının da kıyaslamasını yapıyor.

AYNI DENİZDEN ÇIKIYOR AMA YUNAN ADALARINDA DAHA UCUZ!

Aynı denizden çıkan deniz ürünleri de Türkiye'den daha ucuz. Kalamar, ahtopat ve salata yiyen 3 kişi 65 Euro öderken Türkiye'de ise kişi başı 758 TL civarında ücret ödeniyor.

TÜM PLAJLAR ÜCRETSİZ

Tüm plajlar da ücretsiz. Kos'ta pizza 10 Euro, hamburger 5 Euro civarında. Birçok restoranda da Türkler için menüler oluşturulmuş. Rodos'ta dönerin porsiyon fiyatı da 4.5 Euro'dan satılıyor.







