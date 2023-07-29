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Türk Lirası dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına düzenleme

29.07.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Türk Lirası dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına düzenleme

TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme yapıldı. Buna göre kurumların 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar da dönüşümde vergi istisnasından yararlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.

Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

DOLAR (32)

SPK'DAN YÖNETMELİK DEĞİŞİMİ

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da, Merkezi Takas Kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmelikte değişiklik yaptı. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelikte, yönetmeliğin 35/B maddesinin dördüncü fıkrasının "MTK'nin iç kontrol, iç denetim, uyum, takas, saklama ve merkezi karşı taraf süreçlerine ilişkin dışardan hizmet alımları Kurul'un iznine tabi olup, dışarıdan hizmet alımı faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik gerekli tüm bilgi ve belgeler izin başvurusu ile birlikte Kurul'a sunulur. MTK'nin bilgi sistemlerine ilişkin yapılması gerekli olan geliştirmeler için dışarıdan alacağı hizmetlere ilişkin olarak ise hizmetin kapsam ve niteliği hakkında sözleşme tarihini takip eden 10 iş günü içinde Kurul'a bildirim yapılması zorunludur." şeklinde değiştiği bildirildi.

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Türk lirası dolar

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